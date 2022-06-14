На Тернопільщині у річці Дністер втопився 22-річний юнак. Рятувальники шукали тіло загиблого протягом чотирьох годин, з настанням темноти пошуки призупинили. Станом на ранок наступного дня пошукову операцію відновили.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Тернопільщини, нещасний випадок стався близько 16:45 у понеділок, 13 червня, в селі Космирин Золотопотіцької громади. На річці Дністер під час купання потонув мешканець Чорткова 2001 року народження.

«На місце події з метою пошукових робіт залучались резервний караул 9 пожежно-рятувальної частини, працівники поліції та місцеве населення. Проведено обстеження прибережної зони та водного плеса протяжністю 1200 метрів. О 21:30 пошукові роботи припинені та результату не дали», – йдеться у повідомленні.

Зранку наступного дня, 14 червня, пошукову операцію відновили. Про її результати обіцяють повідомити.

Зазначимо, що в цей же день, 13 червня, на Тернопільщині втонув 47-річний мешканець Тернопільського району. Нещасний випадок стався на місцевому ставку. Напередодні, 12 червня, також на місцевій водоймі втонув 28-річний мешканець Кременецького району.

Загалом від початку року в області втонули шестеро людей, з яких п'ятеро дорослих та одна дитина.