На Тернопільщині рятувальники шукають чоловіка, який втопився під час спроби переплисти річку Дністер. Відомо, що під час запливу чоловік зник під водою. За день пошуків рятувальники обстежили 200 м2 дна річки та 7 км прибережної смуги, однак, тіла чоловіка не знайшли. Станом на 11 травня пошуки тривають.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Тернопільщини, чоловік зник у вівторок, 10 травня, в селі Горошова Мельнице-Подільської територіальної громади Чортківського району. 45-річний місцевий мешканець намагався переплисти Дністер, втім, в якийсь момент він зник під водою. На місце викликали рятувальників.

«До пошуків зниклого залучено резервний караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та відділення водолазно-рятувальних АРЗ СП Головного управління. О 20:00 пошуки чоловіка завершені безрезультатно. Водолазами обстежено 200 м2 дна річки, 0,7 км2 водного плеса та 7 км прибережної смуги», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що станом на 11 травня пошуки продовжено.