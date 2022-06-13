У Кременецькому районі на Тернопільщині в ставку втопився 28-річний чоловік. Він пішов поплавати на місцеву водойму, але на відстані близько 45 метрів від берега раптом зник під водою. Рятувальники близько години шукали тіло чоловіка, з настанням темноти пошуки припинили.

Як повідомляє прес-служба ДСНС Тернопільщини, нещасний випадок стався близько 21:20 у неділю, 12 червня. В селі Соснівка Шумської громади під час купання в місцевому ставку під водою зник мешканець сусіднього села Новостав. Зазначається, що він потонув на відстані орієнтовно 40-45 метрів від берега.

«До пошуків зниклого залучено черговий караул та керівний склад 16 пожежно-рятувальної частини, якими обстежено дно ставу в місці зникнення. О 22:30 пошуки припинені, результату не дали», – зазначають в ДСНС. Зранку наступного дня, 13 червня, пошукову операцію відновили.

Загалом від початку 2022 року на водоймах Тернопільщини втопились троє людей, з них двоє дорослих та одна дитина.