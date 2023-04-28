На трасі «Луцьк-Ковель» вантажівка збила 53-річного велосипедиста. Потерпілого ще встигли доправити до медзакладу, але там він помер від отриманих внаслідок аварії травм.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, ДТП сталась сьогодні, 28 квітня, на автодорозі сполученням «Луцьк-Ковель» поблизу селища Голоби. Це орієнтовно за 30 км від Ковеля.

«28-річний житель Ковельського району, керуючи автомобілем Iveko, допустив наїзд на 53-річного велосипедиста. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні», – йдеться у повідомленні.

Слідчі кваліфікують справу за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми. У рамках розслідування поліцейські з'ясовують, хто ж саме спричинив зіткнення.