Автомобіль Volkswagen Passat в'їхав у відбійник і перекинувся на дах

На Рівненщині на трасі «Київ-Чоп» внаслідок перекидання автомобіля загинули двоє мешканців Житомирщини. Йдеться про 19-річну дівчину та 45-річного чоловіка, які перебували у автомобілі Volkswagen Passat. Відомо, що за кермом авто перебував 19-річний юнак: він не впорався з керуванням та в'їхав у відбійник, після чого авто перекинулось на дах.

Повідомлення про аварію на трасі «Київ-Чоп» у селі Федорівка Гощанської громади надійшло до поліції близько 10:00 у вівторок, 24 січня.

«Попередньо встановлено: 19-річний водій автомобіля Volkswagen Passat не впорався із керуванням, зніс металевий відбійник, де за межами проїзної частини авто перекинулося. У салоні перебували двоє пасажирів. Усі учасники ДТП – жителі міста Звягель Житомирської області», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

На місці від важких травм загинула 19-річна пасажирка. Із травматичною ампутацією гомілки до лікарні доправили 45-річного чоловіка. Втім, попри реанімаційні заходи врятувати йому життя не вдалося – у лікарні він помер.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб). Санкція статті передбачає до десяти років тюрми. У рамках кримінального провадження у водія, який за зовнішніми ознаками був тверезий, відібрані біологічні зразки.