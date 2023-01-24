Міжнародний пасажирський автобус збив жінку, який раптово вибігла на проїзну частину

Неподалік Дубна міжнарожний пасажирський автобус збив 36-річну жінку, яка раптово вибігла на дорогу. Постраждалу госпіталізували у реанімацію. Відомо, що за дві години до інциденту патрульні вже склали на неї протокол за порушення правил ПДР пішоходами.

Аварія сталась близько 23:00 у понеділок, 23 січня. До поліції надійшло повідомлення медиків, що на автодорозі «Київ-Чоп» у селі Привільне неподалік Дубна сталася аварія з потерпілими.

«На неосвітлюваній ділянці дороги 45-річний житель Тернополя, водій пасажирського автобусу міжнародного сполучення, допустив наїзд на 36-річну місцеву жительку, яка раптово вибігла на проїзну частину. Попри екстрене гальмування кермувальнику уникнути наїзду не вдалося», – повідомляють обставини інциденту в прес-службі поліції Рівненщини.

Внаслідок аварії потерпілу із політравмою госпіталізували у реанімацію. На момент ДТП у автобусі перебували 40 пасажирів – ніхто з них не постраждав. Їх пересадили на інший автобус.

Відомо, що за дві години до інциденту патрульні поліцейські притягнули жінку до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху пішоходами.