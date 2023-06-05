Мотоцикліст в'їхав у електроопору в селі Прислуч

На Рівненщині 22-річний мотоцикліст загинув внаслідок зіткнення з електроопорою. Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 02:40 у понеділок, 5 червня, в селі Прислуч Березнівської громади.

«22-річний житель села Колодязне, водій мотоцикла, не впорався з керуванням та в’їхав у електроопору. Від отриманих унаслідок ДТП травм водій двоколісного загинув на місці: медики констатували смерть чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що мотоцикл не був зареєстрований у встановленому законодавством порядку, а водій був без мотошолома.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).