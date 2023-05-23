Водій не впорався з керуванням і допустив падіння мотоцикла на проїзній частині, вимощеній каменем

На Рівненщині неподалік селища Рокитне внаслідок ДТП загинув 20-річний мотоцикліст. Також у аварії постраждала його 17-річна пасажирка – дівчина з важкими травмами голови перебуває у реанімації.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 03:00 у вівторок, 23 травня. Між селами Сновидовичі та Біловіж у ДТП потрапив 20-річний мотоцикліст, який віз неповнолітню пасажирку.

«20-річний водій мотоцикла Loncin, житель села Сновидовичі, не впорався із керуванням і допустив самопадіння на вимощеній каменем проїзній частині. Отримані ним травми виявилися несумісні з життям. Медики "швидкої" лише констатували смерть чоловіка», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП тяжкі тілесні ушкодження, зокрема голови, отримала і пасажирка, 17-річна жителька села Біловіж. Її госпіталізували у реанімацію.

Щодо аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).