Мотоцикліст не впорався з керуванням та в'їхав у бетонне огородження місцевого цвинтаря

На Рівненщині внаслідок зіткнення з огородженням кладовища загинув 23-річний мотоцикліст. Також у цій ДТП постраждав його 18-річний пасажир, юнака забрали в лікарню з переломом ноги.

Аварія сталась близько 20:30 у неділю, 7 травня, на вулиці Центральній в селі Переходичі Старосільської громади, повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

«23-річний місцевий житель, водій мотоцикла Shineray, не впорався із керуванням та допустив наїзд на бетонне огородження місцевого кладовища. Внаслідок ДТП від отриманих травм керманич двоколісного загинув. Крім того, 18-річного пасажира із переломом ноги госпіталізували», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що мотоцикл незареєстрований, а юнаки перебували без мотошоломів. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть), а також вилучили мотоцикл на спецмайданчик.