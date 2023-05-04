71-річний водій відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння

У Рівному 71-річний водій Land Rover пошкодив чуже авто і втік. Повернувся він вже тоді, коли на місці були патрульні. Вони помітили у чоловіка явні ознаки сп'яніння, але проходити алкотест він відмовився. За порушення одразу трьох статей КУпАП йому загрожує понад 21 тис. грн штрафу.

У середу, 3 травня, близько 17:00 патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Петра Могили у Рівному. На місці патрульних чекав 33-річний рівнянин, водій автомобіля Hyundai, який повідомив, що при роз’їзді водій Land Rover пошкодив дверцята та бампер його автівки, а з місця зник.

«За деякий час на місце оформлення ДТП приїхав винуватець автопригоди, 71-річний рівнянин. У чоловіка патрульні помітили явно виражені ознаки алкогольного сп’янінням, проте від проходження огляду водій відмовився», – повідомляє прес-служба патрульної поліції Рівненщини.

У результаті 71-річний рівнянин отримав три адмінпротоколи: за ст. 124 (вчинення ДТП), за ч. 1 ст. 130 (нетверезе водіння) та за ст. 122-4 (залишення місця ДТП).

За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу і позбавлення водійського посвідчення на рік, за вчинення ДТП – 850 грн штрафу та за втечу з місця аварії – 3,4 тис. грн штрафу. Сумарно йдеться про 21,2 тис. грн штрафу.