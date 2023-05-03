Біля Рівного затримали п'яного водія, який кричав і намагався втекти від поліції
Чоловік також порвав складені на нього адмінпротоколи
Неподалік Рівного патрульні затримали п'яного водія, який кричав, лаявся та намагався розбити вікно поліцейського авто. Огляд на стан сп'яніння показав, що в чоловіка було семикратне перевищення допустимої норми алкоголю. Складені на нього адмінпротоколи водій порвав, але все ж поліція притягнула його до відповідальності за п'яне водіння і хуліганство.
Чоловіка зупинили близько 22:00 у вівторок, 2 травня, поблизу Обарова, повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини. Водій намагався швидко проїхати контрольний пост. Коли його таки зупинили, він почав лаятись та кричати.
Патрульні помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти тест на драгері. Чоловік відмовився і попередив, що погодиться пройти освідування лише у присутності лікаря.
«Проте вже у патрульному автомобілі рівнянин кричав та намагався розбити вікно машини. Після приїзду в медзаклад водій кинувся втікати, однак патрульні все ж доставили його до лікаря. Результат – 1,5 проміле. Після освідування, коли водій зрозумів, що відповідальності не уникнути, знову намагався втекти з місці події, а потім розірвав адміністративні матеріали, які патрульні склали на нього», – йдеться у повідомленні.
Все ж поліцейським вдалося заспокоїти чоловіка і скласти на нього протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (нетверезе водіння) та ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). На місце приїхала дружина чоловіка, яка і забрала його додому. За статтею про нетверезе водіння чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу.