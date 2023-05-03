П'яного хулігана додому забрала дружина

Неподалік Рівного патрульні затримали п'яного водія, який кричав, лаявся та намагався розбити вікно поліцейського авто. Огляд на стан сп'яніння показав, що в чоловіка було семикратне перевищення допустимої норми алкоголю. Складені на нього адмінпротоколи водій порвав, але все ж поліція притягнула його до відповідальності за п'яне водіння і хуліганство.

Чоловіка зупинили близько 22:00 у вівторок, 2 травня, поблизу Обарова, повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини. Водій намагався швидко проїхати контрольний пост. Коли його таки зупинили, він почав лаятись та кричати.

Патрульні помітили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти тест на драгері. Чоловік відмовився і попередив, що погодиться пройти освідування лише у присутності лікаря.

«Проте вже у патрульному автомобілі рівнянин кричав та намагався розбити вікно машини. Після приїзду в медзаклад водій кинувся втікати, однак патрульні все ж доставили його до лікаря. Результат – 1,5 проміле. Після освідування, коли водій зрозумів, що відповідальності не уникнути, знову намагався втекти з місці події, а потім розірвав адміністративні матеріали, які патрульні склали на нього», – йдеться у повідомленні.

Все ж поліцейським вдалося заспокоїти чоловіка і скласти на нього протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (нетверезе водіння) та ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). На місце приїхала дружина чоловіка, яка і забрала його додому. За статтею про нетверезе водіння чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу.