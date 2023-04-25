Автомобіль BMW в'їхав у припаркований на вулиці Соборній Hyundai

У Рівному 29-річний водій BMW в'їхав у припарковане авто і втік. Порушника оперативно розшукали патрульні. У нього були явні ознаки сп'яніння, але водій запевнив, що пив алкоголь вже після аварії. За це порушення передбачений навіть більший штраф, ніж за п'яну їзду, – понад 20 тис. грн штрафу. Окрім цього, на чоловіка склали протокол за вчинення ДТП і втечу з місця аварії.

Аварія сталась близько 22:00 на вулиці Соборній у Рівному. Патрульні отримали інформацію, що BMW наїхав на припаркований Hyundai. Втім, після інциденту винуватець ДТП не зупиняючись втік з місця аварії.

«Патрульні оперативно встановили водія та транспортний засіб і за короткий час розшукали його. Автомобіль мав механічні пошкодження, характерні для ДТП. Чоловік не заперечував, що керував авто під час автопригоди. Причину залишення місця ДТП він не пояснив», – повідомляє прес-служба патрульної поліції Рівненщини.

Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік став переконувати, що алкоголь він вживав вже вдома після того, як повернувся. Тест на драгері показав 2,55 проміле: це в 12 разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

На водія патрульні склали декілька адмінпротоколів: за ст. 124 (вчинення ДТП), за ч.4 ст. 130 (вживання алкоголю після ДТП) та за ст. 122-4 (залишення місця ДТП) КУпАП. За вживання алкоголю після аварії йому загрожує штраф 20,4 тис. грн, за вчинення ДТП – 850 грн та за втечу з місця ДТП – 3,4 тис. грн штрафу.