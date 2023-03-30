Водій з явними ознаками алкогольного сп'яніння відмовився проходити алкотест

У Сарнах патрульні двічі за годину затримували п'яного водія ВАЗ. Перший раз його зупинили за порушення ПДР. Виявилось, що чоловік ще й п'яний. Після складеного протоколу за нетверезе водіння порушник пообіцяв не сідати за кермо впродовж доби, але як тільки патрульні сіли у службове авто, він застрибнув у свій ВАЗ і почав втікати. Відтак його зупинили вдруге і склали ще один протокол за п'яну їзду. Сумарно чоловікові загрожує 34 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, вперше чоловіка зупинили близько 22:00 на вулиці Європейській у Сарнах. Автомобіль ВАЗ зупинили через порушення правил дорожнього руху.

Під час спілкування поліцейські помітили у 42-річного водія ознаки сп'яніння і запропонували йому пройти огляд, але чоловік відмовився. На нього склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (нетверезе водіння) і винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП (керування авто із закритим номерним знаком іншими предметами).

«Водій зобов’язався не сідати за кермо протягом наступних 24-х годин, залишити автівку на узбіччі й піти додому. Проте як тільки патрульні сіли у службове авто, водій мерщій сів у свій автомобіль і поїхав», – йдеться у повідомленні.

Патрульні знову його зупинили, провели повторно розгляд справи та знову склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (нетверезе водіння), а також винесли постанову за ч. 1 ст. 126 КУпАП (керування транспортом без відповідних документів), оскільки сарненчанин відмовився пред’явити посвідчення водія і реєстраційний документ на автомобіль.

Додамо, що санкція статті за нетверезе водіння передбачає 17 тис. грн штрафу. Тож сумарно йому загрожує 34 тис. грн штрафу.