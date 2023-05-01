Водій в'їхав у електроопору і розтрощив передню частину автомобіля

У Дубні п'яний 17-річний хлопець, який не мав водійського посвідчення, в'їхав у електроопору і суттєво пошкодив авто. На хлопця склали три адмінпротоколи, зокрема, за п'яне водіння. Згодом на місце прибув батько юнака – він також був п'яний, тож поліцейські склали протокол і на нього. За п'яне водіння хлопцеві та його 57-річному батьку загрожує 34 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, виклик про ДТП на вулиці Підборці в Дубно поліцейські отримали близько 06:00 у неділю, 30 квітня. На місці патрульні застали водія та його друзів за невдалими спробами самостійно деблокувати машину від поваленого стовпа.

Порушником виявився 17-річний мешканець Дубна, який ніколи не отримував посвідчення водія і до того ж мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. На місце події викликали батька неповнолітнього і вже в його присутності хлопця провели огляд на стан сп’яніння. Драгер показав 1,4 проміле, що в сім разів перевищує допустиму для водіїв норму.

«Щоправда батько правопорушника також мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, але це не зупинило його і він сів за кермо автомобіля, за що і був зупинений патрульними», – йдеться у повідомленні.

Отож, в результаті ранкової аварії поліцейські склали чотири адмінматеріали: на неповнолітнього водія одразу три — протокол за ч. 1 ст. 130 (п'яне водіння), протокол за ч. 2 ст. 126 (керування без посвідчення водія) та протокол за ст. 124 (вчинення ДТП). Найбільший штраф передбачає протокол за п'яне водіння – 17 тис. грн.

Також протокол за ч. 1 ст. 130 (п'яне водіння) отримав і його батько, 57-річний дубенчанин.