На шестирічну дівчинку наїхав мікроавтобус Renault Master

У місті Сарни на Рівненщині внаслідок наїзду мікроавтобуса загинула шестирічна дівчинка. Дитину збив водій Renault Master, який заднім ходом заїжджав у двір приватного господарства.

Повідомлення про аварію надійшло до поліції близько 20:00 вчора, 1 травня, від медиків, повідомила прес-служба поліції Рівненщини.

«Слідчо-оперативна група на місці події встановила, що 43-річний місцевий житель, водій автомобіля Renault Master, заїжджаючи заднім ходом у двір приватного господарства, допустив наїзд на шестирічну падчерку, яка була разом із дітьми на подвір’ї», – повідомляють обставини інциденту поліцейські.

️Дівчинку із розривом селезінки та крововиливом в черевну порожнину госпіталізували. Втім попри вжиті реанімаційні заходи дитина померла.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.