Автомобіль Volkswagen Jetta, на якому водій наїхав на пішохода, наразі вилучила поліція

На Рівненщині 23-річний водій легковика на смерть збив пішохода. Внаслідок наїзду Volkswagen Jetta 60-річному потерпілому відірвало ногу, він загинув. Поліція встановила, що водій був тверезий.

Повідомлення про аварію надійшло до поліції близько 23:00 у вівторок, 11 квітня. «23-річний водій автомобіля Volkswagen Jetta, житель села Малинськ, між селами Яринівка-Антонівка колишнього Березнівського району на неосвітленій ділянці дороги допустив наїзд на пішохода, який знаходився на проїзній частині. Отримані травми виявилися несумісні із життям — від удару чоловікові відірвало ногу», – повідомляє поліція Рівненщини.

Водій, якому медики надавали допомогу на місці події та від госпіталізації відмовився, був тверезий. У рамках кримінального провадження у нього також відібрали зразки крові. Він пояснив, що не побачив пішохода: той був у темному одязі та без будь-яких світловідбиваючих елементів.

Через відсутність документів встановити особу загиблого на місці події поліцейським не вдалося. Та зранку наступного дня, 12 квітня, до поліції звернулася 57-річна жителька села Катеринівка Сарненського району. Вона повідомила, що напередодні вранці її 60-річний чоловік поїхав до товариша на Костопільщину та не повернувся.

Дружина спілкувалася із ним востаннє ввечері, коли той попутним авто дістався до березнівського перехрестя і збирався пішки йти додому. Після цього зв'язку із чоловіком уже не було.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.