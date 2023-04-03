У Рівному неподалік автовокзалу поліцейський за кермом службового автомобіля зіткнувся з автобусом. На правоохоронця склали протокол, який передбачає 850 грн штрафу. Постраждалих внаслідок зіткнення немає.

Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Рівненщини, аварія сталась близько 09:15 у понеділок, 3 квітня, на вулиці Київській у Рівному. На відео з місця події, яке опублікували очевидці, видно, що поліцейське авто зазнало ушкоджень: у нього відлетів бампер.

Правоохоронець пройшов огляд на стан сп'яніння, який показав, що чоловік був тверезий. Відтак на нього склали адмінпротокол за ст. 124 КУпАП (вчинення аварії без потерпілих). Санкція статті передбачає 850 грн штрафу.

У поліції додають, що також щодо цього випадку проводитимуть службове розслідування.