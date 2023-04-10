Аварія сталась на трасі «Київ-Чоп», на межі Рівненщини та Львівщини

На межі Рівненщини та Львівщини, неподалік міста Броди сталась аварія, у якій загинув 46-річний водій фури. Чоловік допустив з'їзд вантажівки у кювет, після чого вона перекинулась на бік. Чоловік загинув ще до приїзду медиків.

Повідомлення про аварію надійшло до поліції близько 14:30 у понеділок, 10 квітня. Заявник повідомив, що на трасі «Київ-Чоп» він виявив вантажівку, яка злетіла у кювет.

«Поліцейські попередньо встановили, що поблизу села Бугаївка колишнього Радивилівського району водій автомобіля DAF, 46-річний житель Дніпропетровської області, допустив з’їзд транспортного засобу у кювет із подальшим перекиданням. Крім того, вантажівка пошкодила опору вуличного освітлення, відбійник і дорожній знак», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Медики «швидкої», які прибули на виклик, констатували смерть водія. Її остаточну причину встановлюватиме судово-медична експертиза. Станом на 15:30 на місці продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції, яка встановлює деталі інциденту.