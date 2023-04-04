Три автомобілі, які зіткнулись біля блокпоста, відкинуло на пішоходів

На Рівненщині неподалік містечка Гоща сталась потрійна аварія, у якій загинув чоловік. Біля блокпоста зіткнулись три авто, які через удар відкинуло на групу пішоходів. Один з потерпілих загинув, ще двоє отримали травми, наразі їх госпіталізували.

Аварія сталася близько 07:00 сьогодні, 4 квітня, у селі Горбаків неподалік Гощі. За попередньою інформацією, біля блокпоста водій Opel не впорався із керуванням та врізався у відбійник. Автомобіль ВАЗ, який їхав за ним у цей момент, пригальмував, у результаті чого зіткнення із ним допустив водій позашляховика Hyundai Terracan.

«Від удару транспортні засоби відкинуло на осіб, які стояли на дорозі біля блокпосту: один чоловік загинув, іще двох госпіталізували до лікарні», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Станом на 09:30 на місці працюють правоохоронці. Деталі смертельної автопригоди встановлюються, їх обіцяють повідомити згодом.