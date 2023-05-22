Водій легковика під час обгону зіткнувся з вантажівкою, яка їхала зустрічною смугою

Неподалік міста Сарни на Рівненщині сталась аварія, у якій загинули двоє водіїв. Один з загиблих, 58-річний мешканець Волині, декілька місяців тому повернувся з російського полону. У день ДТП він відвозив побратимам позашляховик.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась у суботу, 20 травня, на трасі «Київ-Ковель-Ягодин» поблизу села Городець, що біля Сарн.

«Водій автомобіля Mazda 6, 61-річний житель селища Рафалівка, під час маневру обгону допустив зіткнення із зустрічним бусом Renault Master під керуванням 58-річного жителя Волинської області. Внаслідок ДТП загинули обидва водії», – йдеться у повідомленні.

Також внаслідок ДТП постраждала пасажирка Renault, 58-річна дружина водія. У неї діагностували переломи ребер та ноги. Потерпілу госпіталізували до Сарненської лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох людей).

У поліції додають, що загиблий 58-річний водій кілька місяців тому повернувся із російського полону і долучився до волонтерської діяльності. Чоловік того дня доправляв вантажівкою позашляховик на схід, де дислокуються його побратими.