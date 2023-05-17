Внаслідок зіткнення з автомобілем УАЗ легковик зазнав серйозних ушкоджень

Нововолинський суд призначив три роки іспитового терміну 23-річному водієві за ДТП, в якій загинули двоє людей. На суворому покаранні не наполягав ніхто з родичів загиблих. Сам водій визнав провину і виплатив витрати на лікування травмованих внаслідок ДТП людей.

Зазначимо, що аварія сталась 30 червня минулого року у Нововолинську. Водій легковика Opel Vectra, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги у русі службовому автомобілю УАЗ газовиків. Як наслідок, сталось зіткнення, в результаті якого загинули двоє пасажирів легковика: 39-річна жінка та малолітня дівчинка. Окрім цього, постраждали двоє неповнолітніх пасажирів та водій УАЗу.

Як йдеться у вироку Нововолинського міського суду, на судовому засіданні обвинувачений водій повністю визнав провину. Чоловік зізнався, що того дня перевозив п'ятьох пасажирів на задньому сидінні та ще одну пасажирку на передньому сидінні, але пояснив, що робив це на прохання знайомої, яку привіз по гуманітарну допомогу в Нововолинськ. Вона мотивувала своє прохання тим, що виходячи з кількості людей зможе отримати більше гуманітарної допомоги, за якою і приїзджали з Володимира до Нововолинська.

«На під'їзді до перехрестя майже зупинився, подивився вліво, вправо, зрозумів, що немає нікого, почав рушати. Повернувши голову побачив, що по головній дорозі їде автомобіль марки УАЗ. Думав, що ще встигне вивернути кермо вліво, щоб уникнути прямого удару, але, оскільки швидкості не було, то він не встиг, і відбулось зіткнення транспортних засобів. Зазначив, що після ДТП оглянувся на заднє сидіння автомобіля і побачив, що пасажири, які там знаходились, були в непритомному стані. Також без свідомості була пасажир, що сиділа на передньому пасажирському сидінні», – описав обставини ДТП водій.

Родичі загиблих заявили, що не мають претензій до водія. Це ж зазначив і водій автомобіля УАЗ. На його думку, «мав місце збіг несприятливих обставин».

Зважаючи на це, а також на той факт, що водій виплатив гроші на лікування потерпілих та має позитивні характеристики з місця роботи і проживання, суд вирішив не відправляти його в тюрму. Суддя Орися Ференц-Піжук визнала чоловіка винним у порушенні ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб) і призначила йому три роки іспитового терміну. За проведені експертизи він повинен заплатити 15 тис. грн.

Вирок ще поки не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.