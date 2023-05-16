Водій маршрутки №23 на регульованому пішохідному переході збив юнака

Луцький суд призначив три роки ув'язнення водієві маршрутки, який в 2017 році на пішохідному переході збив юнака. Внаслідок аварії чоловік отримав важкі травми голови і впав у кому, з якої не вийшов досі. Обвинувачений водій своєї провини не визнавав, наполягаючи, що ДТП спричинив пішохід.

Аварія сталась зранку 23 травня 2017 року на проспекті Соборності. Водій маршрутки №23 на регульованому пішохідному переході біля торгового центру «Гостинець» наїхав на чоловіка, який саме переходив дорогу. Внаслідок ДТП потерпілий юнак зазнав важких травм і впав у кому.

Щодо водія відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило важкі травми).

Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, обвинувачений свою провину не визнав і заявив, що у ДТП винен пішохід. Чоловік стверджує, що їхав на зелене світло. Однак, помітивши пішоходів, він декілька разів пригальмував. Після їхньої зупинки він почав набирати швидкість, але в цей момент, за його словами, один з пішоходів різко вибіг на перехід. Зіткнення уникнути не вдалося. Давали покази й свідки ДТП, вони підтвердили, що для пішоходів горіло червоне світло.

Матір постраждалого хлопця розповіла, що наразі її син потребує постійного догляду, оскільки він перебуває без свідомості у лежачому стані. Вона вимагала призначити водієві найсуворіше покарання.

Суддя Олеся Калькова дійшла до висновку, що винуватість водія підтверджується, бо він повинен був реагувати на зміну дорожньої обстановки та вчасно загальмувати й пропустити пішохода. «У момент, коли він об'єктивно був спроможний виявити небезпеку для продовження ним руху, не було завчасно застосовано екстрене гальмування, в той час як виходячи з висновків автотехнічної експертизи, здійснивши його саме з моменту виникнення такої небезпеки, він мав би технічну можливість запобігти наїзду на пішохода», – йдеться у вироку.

Тож чоловіка визнали винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху і призначили йому три роки тюрми. Також йому на три роки заборонили сідати за кермо.

Окрім цього, суддя задовольнила цивільні позови про відшкодування збитків. Водій повинен заплатити луцькій міській лікарні 69 тис. грн за лікування збитого хлопця. Крім того, його колишній роботодавець, «Луцьке автотранспортне підприємство 10701», заплатить матері 300 тис. грн моральної компенсації, а страхова – 150 тис. грн. Вирок наразі ще не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.