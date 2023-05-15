Луцький суд призначив 850 грн штрафу пішоходові, якого збило авто. Суд дійшов до висновку, що у вчиненні ДТП винен чоловік, бо він раптово вийшов на проїзну частину, де саме їхав легковик.

Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, аварію чоловік спричинив вночі 8 квітня. Перебуваючи у стані сп'яніння, він раптово вибіг на проїзну частину поза межами пішохідного переходу і потрапив під колеса Skoda Fabia.

У матеріалах справи не зазначено, чи травмувався чоловік. Однак уточнюється, що легковик зазнав механічних ушкоджень.

На судовому засіданні пішохід визнав провину і просив суворо не карати. Суддя Світлана Крупінська також дійшла до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується, оскільки він порушив пункт 4.14 Правил дорожнього руху, у якому сказано, що пішоходам забороняється раптово виходити на проїзну частину. Тож чоловіка визнали винним у порушенні ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) і призначили 850 грн штрафу.