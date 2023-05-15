Луцький суд оштрафував збитого автомобілем п'яного пішохода
За порушення ПДР чоловік повинен буде заплатити 850 грн штрафу
Луцький суд призначив 850 грн штрафу пішоходові, якого збило авто. Суд дійшов до висновку, що у вчиненні ДТП винен чоловік, бо він раптово вийшов на проїзну частину, де саме їхав легковик.
Як йдеться у постанові Луцького міськрайонного суду, аварію чоловік спричинив вночі 8 квітня. Перебуваючи у стані сп'яніння, він раптово вибіг на проїзну частину поза межами пішохідного переходу і потрапив під колеса Skoda Fabia.
У матеріалах справи не зазначено, чи травмувався чоловік. Однак уточнюється, що легковик зазнав механічних ушкоджень.
На судовому засіданні пішохід визнав провину і просив суворо не карати. Суддя Світлана Крупінська також дійшла до висновку, що винуватість чоловіка підтверджується, оскільки він порушив пункт 4.14 Правил дорожнього руху, у якому сказано, що пішоходам забороняється раптово виходити на проїзну частину. Тож чоловіка визнали винним у порушенні ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) і призначили 850 грн штрафу.