Травмованих внаслідок аварії немає, але обидві фури отримали серйозні ушкодження

На Волині водій фури в'їхав у бетонну перешкоду біля блокпосту, а тоді зіткнувся з вантажівкою. Виявилось, що винуватець ДТП перебував у стані сп'яніння: драгер показав семикратне перевищення допустимої норми алкоголю. За нетверезе водіння чоловікові загрожує 17 тис. грн штрафу.

Аварія сталась близько 23:30 у четвер, 4 травня, на трасі «Київ-Ковель-Ягодин», повідомила прес-служба патрульної поліції Волині. На місці правоохоронці виявили два пошкоджені вантажні автомобілі. Травмованих в ДТП не було, а от транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

«Інспектори з’ясували, що водій вантажівки DAF був неуважний, не вибрав безпечну швидкість, не врахував дорожню обстановку та допустив наїзд на бетонну перешкоду, встановлену для звуження проїзної частини та примусового зниження швидкості на блокпосту. Після цього керманич здійснив зіткнення з транспортним засобом Skania», – йдеться у повідомленні.

Під час спілкування у винуватця автопригоди патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на драгері, результат – 1,4 проміле. Це в сім разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

На водія поліцейські склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (керування у стані сп’яніння) та ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) КУпАП. За статтею про п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу, а за вчинення ДТП – 850 грн штрафу.