Внаслідок зіткнення з УАЗ легковий автомобіль зазнав значних ушкоджень, а його пасажирка загинула

Внаслідок зіткнення службового УАЗ та легковика Opel Vectra у Нововолинську загинула 39-річна жінка. Також семеро людей, включаючи обидвох водіїв, отримали травми. За попередньою інформацією, зіткнення спричинив 22-річний водій Opel, який не надав перевагу УАЗу. Йому загрожує до восьми років ув'язнення.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 16:30 у четвер, 30 червня, у Нововолинську. Слідчі встановили, що аварію спричинив 22-річний водій автомобіля Opel Vectra, який виїжджав з другорядної дороги на перехрестя і не надав перевазі в русі автомобілю УАЗ.

Судячи з фотографій, які публікувало видання «БУГ», в аварію потрапив службовий автомобіль «Волиньгазу».

Внаслідок ДТП загинула пасажирка автомобіля Opel Vectra. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції, жінці було 39 років.

«Водії автомобілів та п’ятеро пасажирів легковика отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Шестеро із них госпіталізували до лікарні. Серед травмованих є троє неповнолітніх», – йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на момент ДТП водії були тверезі. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). У разі доведення вини водієві загрожує до восьми років ув'язнення.