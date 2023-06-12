У аваріях ніхто не травмувався, але автомобіль п'яного водія зазнав механічних ушкоджень

У Рівному водій в стані сильного алкогольного сп'яніння вчинив дві аварії за 20 хвилин. У ДТП ніхто не травмувався, але механічних пошкоджень зазнали два авто та відбійник. На порушника склали п'ять адмінпротоколів, сумарно йому загрожує понад 22 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, аварії стались близько опівночі. Правоохоронці отримали виклик про те, що на вулиці Степана Бандери автомобіль в'їхав у відбійник, а водій намагається втекти.

На місці поліцейські побачили авто Chery, яке стояло обабіч дороги й мало механічні пошкодження. Як пояснив 45-річний водій, він застосував екстрене гальмування, тому що на дорогу вибіг собака, але не впорався з керуванням та злетів на узбіччя. Проте патрульні з’ясували, що цей же водій декілька хвилин тому вчинив ДТП ще й на вулиці Чернишова та втік з місця.

«Відбулося це так: повертаючи із вулиці Дубенської на вулицю Чернишова він допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Jetta, але продовжив рух у напрямку вулиці Степана Бандери, де знову вчинив ДТП, в'їхавши у відбійник», – описують обставини аварії патрульні поліцейські.

Також поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на драгері показав 2,3 проміле: це в 11 разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.

На водія інспектори склали такі адмінматеріали:

протокол за ст. 124 (вчинення ДТП без потерпілих на вулиці Бандери), який передбачає штраф 850 грн;

протокол за ст. 124 (вчинення ДТП без потерпілих на вулиці Чернишова), передбачає штраф 850 грн;

протокол ч. 1 ст. 130 (п'яне водіння), передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік;

протокол за ст. 122-4 (залишення місця ДТП), передбачає 3,4 тис. грн штрафу.

постанову за ч. ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), передбачає 425 грн штрафу.

Тож сумарно водієві загрожує 22,5 тис. грн штрафу.