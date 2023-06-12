Вночі у Рівному п'яний водій Chery вчинив дві аварії за 20 хвилин
У чоловіка виявили 11-кратне перевищення допустимої норми алкоголю в крові
У Рівному водій в стані сильного алкогольного сп'яніння вчинив дві аварії за 20 хвилин. У ДТП ніхто не травмувався, але механічних пошкоджень зазнали два авто та відбійник. На порушника склали п'ять адмінпротоколів, сумарно йому загрожує понад 22 тис. грн штрафу.
Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, аварії стались близько опівночі. Правоохоронці отримали виклик про те, що на вулиці Степана Бандери автомобіль в'їхав у відбійник, а водій намагається втекти.
На місці поліцейські побачили авто Chery, яке стояло обабіч дороги й мало механічні пошкодження. Як пояснив 45-річний водій, він застосував екстрене гальмування, тому що на дорогу вибіг собака, але не впорався з керуванням та злетів на узбіччя. Проте патрульні з’ясували, що цей же водій декілька хвилин тому вчинив ДТП ще й на вулиці Чернишова та втік з місця.
«Відбулося це так: повертаючи із вулиці Дубенської на вулицю Чернишова він допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Jetta, але продовжив рух у напрямку вулиці Степана Бандери, де знову вчинив ДТП, в'їхавши у відбійник», – описують обставини аварії патрульні поліцейські.
Також поліцейські помітили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на драгері показав 2,3 проміле: це в 11 разів перевищує допустиму для водіїв норму в 0,2 проміле.
На водія інспектори склали такі адмінматеріали:
- протокол за ст. 124 (вчинення ДТП без потерпілих на вулиці Бандери), який передбачає штраф 850 грн;
- протокол за ст. 124 (вчинення ДТП без потерпілих на вулиці Чернишова), передбачає штраф 850 грн;
- протокол ч. 1 ст. 130 (п'яне водіння), передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік;
- протокол за ст. 122-4 (залишення місця ДТП), передбачає 3,4 тис. грн штрафу.
- постанову за ч. ст. 126 (керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів), передбачає 425 грн штрафу.
Тож сумарно водієві загрожує 22,5 тис. грн штрафу.