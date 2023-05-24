39-річний водій мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, але огляд проходити не захотів

У Рівному затримали п'яного 39-річного водія, який виїхав на дитячий майданчик. Порушника зупинили очевидці, вони ж не давали йому сісти за кермо до приїзду патрульних. На водія поліція склала протокол за статтею про п'яне водіння, який передбачає 17 тис. грн штрафу.

Як повідомила прес-служба патрульної поліції Рівненщини, виклик про підозрілого водія, який порушував правила дорожнього руху, надійшов у вівторок, 23 травня. Заявник повідомив, що порушник перебуває на вулиці Княгині Ольги.

Як встановили правоохоронці, водій різко виїхав на майданчик, де гралися діти, та ледь не спричинив зіткнення з іншим автомобілем, припаркованим поруч. Небайдужі громадяни, які стали очевидцями цього інциденту, зупинили чоловіка та не дозволяли йому сідати за кермо до приїзду патрульних.

Автомобіль, за кермом якого водій виїхав на дитячий майданчик

«Інспектори встановили особу водія: ним виявився 39-річний рівнянин. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння, проте відмовився проходити огляд. Крім того, водій не мав посвідчення водія та реєстраційного документа на транспортний засіб. Тому патрульні відсторонили його від керування автомобілем», – йдеться у повідомленні.

Також на чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 (п'яне водіння) і постанову за ч.1 ст. 126 (керування транспортом особою без відповідних документів). За п'яне водіння йому загрожує 17 тис. грн штрафу, а за керування без посвідчення – 425 грн штрафу.