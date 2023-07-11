Внаслідок аварії тіло загиблого водія затисло у понівеченій кабіні

На Рівненщині неподалік Дубна сталась смертельна аварія за участі двох вантажівок. Відомо, що загинув 46-річний водій одного з вантажних автомобілів. Водій іншої фури відбувся легкими травмами.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 16:00 у селі Тараканів неподалік Дубна.

«️46-річний житель міста Гусятин Тернопільської області, водій вантажівки MAN із напівпричепом, із невстановлених поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із транспортним засобом аналогічної марки під керуванням 57-річного жителя Кременецького району», – йдеться у повідомленні. Судячи з фотографій з місця ДТП, одна з вантажівок перевозила зерно.

Унаслідок ДТП 46-річний водій загинув на місці, а 57-річного після надання допомоги відпустили.

Внаслідок аварії тіло загиблого водія затисло у понівеченій кабіні. Відтак на місце викликали рятувальників, які деблокували тіло чоловіка, повідомили у прес-службі ДСНС Рівненщини.

Крім того, від удару напівпричіп однієї з вантажівок відкинуло на узбіччя на припаркований автомобіль Renault Kangoo, який отримав механічні пошкодження. У салоні легковика на момент аварії нікого не було.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть).