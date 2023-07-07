24-річний чоловік покинув свій Volkswagen Тiguan неподалік місця аварії

На Рівненщині 24-річний водій зніс чужий паркан, травмував господиню будинку і тоді втік з місця аварії. Пошкоджене авто чоловік покинув, а сам переховувався у лісі. Наразі відомо, що його затримали правоохоронці.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, близько 17:00 у четвер, 6 липня, до правоохоронців надійшло повідомлення, що у селі Свяття Олександрійської громади (орієнтовно за 20 км від Рівного) водій Volkswagen Тiguan вчинив аварію. Чоловік зніс секцію металевої огорожі, тоді, тікаючи, травмував 44-річну господиню будинку, яка була на подвір'ї, і зник з місця ДТП.

Унаслідок ДТП жінку з незначними травмами доставили до лікарні, де після надання допомоги відпустили.

«Транспортний засіб із механічними пошкодженнями поліцейські виявили неподалік місця події, а самого водія, який ховався у лісі, відшукали орієнтовно за півкілометра від авто», – йдеться у повідомленні.

У водія помітили ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доправили до медзакладу для проведення огляду на стан сп'яніння.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу. Однак якщо огляд підтвердить, що чоловік був п'яний, справу перекваліфікують на ст. 286-1 ККУ (п'яне водіння, що спричинило травми).