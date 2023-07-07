Автомобіль Audi A8 врізався у відбійник, а тоді в'їхав у мінівен

На Рівненщині сталась аварія, у якій загинули двоє людей: водій та пасажир Audi A8. Встановлено, що водій Audi не впорався з керуванням і допустив зіткнення авто з відбійником, після чого машину відкинуло у мінівен, що їхав неподалік. Водій і пасажирка мінівена відбулись незначними травмами.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 22:00 у четвер, 6 липня, в селі Гільча Перша. Це орієнтовно за 30 км від Рівного.

«Водій автомобіля Audi A8, 40-річний житель села Верхів колишнього Острозького району, на автодорозі «Городище–Рівне–Старокостянтинів» виїхав за межі проїзної частини, де допустив наїзд на відбійник. У результаті легковик втратив керованість і на смузі зустрічного руху зіткнувся із мінівеном Chrysler Pacific під керуванням 25-річного уродженця Харківської області, жителя Рівного», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок аварії водій Audi, а також його пасажир, 43-річний односелець, загинули на місці. У 25-річного водія та його 23-річної пасажирки мінівена діагностували незначні травми.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, щл спричинило смерть декількох осіб).