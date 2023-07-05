Внаслідок зіткнення з Ford автомобіль ВАЗ розірвало навпіл

На Рівненщині за 17 км від Дубна сталась смертельна аварія, у якій загинула 64-річна жінка. Також постраждали троє людей, їх госпіталізували.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, зіткнення легковиків Ford Mondeo та ВАЗ-2109 сталось близько 19:00 у вівторок, 4 липня, на трасі «Київ–Чоп» біля села Птича (напрямок від Дубна на Броди).

«Внаслідок зіткнення двох попутних транспортних засобів – легковика Ford Mondeo під керуванням 28-річної дубенчанки та автомобіля ВАЗ-2109, за кермом якого перебував 73-річний житель Тернопільщини, травмувались четверо осіб», – йдеться у повідомленні.

До лікарні доправили подружжя – водія та 64-річну пасажирку ВАЗ, жителів Тернопільщини. Жінка, попри вжиті реанімаційні заходи, померла.

Постраждали також і двоє пасажирок автомобіля Ford Mondeo — 67-річна та та 57-річна жительки Дубенського району. Водійка у ДТП не травмувалась, за результатами огляду на стан сп’яніння була твереза, втім у неї також відібрані біологічні зразки.

«До надання допомоги було залучено одну одиницю спецтехніки ДСНС та четверо рятувальників. Рятувальники, з метою недопущення виникнення загоряння, відключили клеми акумуляторних батарей у транспортних засобах», – додають у прес-службі ДСНС Рівненщини.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.