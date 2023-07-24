Мотоцикл Loncin в'їхав у стовпчик біля сільської дороги

На Рівненщині поліція розшукує 18-річного мотоцикліста, який спричинив аварію та втік. Внаслідок ДТП один з пасажирів мотоцикла, 17-річний юнак, наразі перебуває у реанімації з відкритою травмою голови.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась вночі, близько 03:00, у неділю, 23 липня. Про ДТП, що сталась у селі Чудель Вирівської громади (орієнтовно за 10 км від Сарн), поліцію повідомили медики.

«18-річний житель села Кам’яне-Случанське, водій мотоцикла Loncin, на вулиці Східній не вибрав безпечної швидкості руху та допустив наїзд на бетонний стовпчик, встановлений на узбіччі. На двоколісному перебували також два пасажири: 15-ти та 17-ти річні односельчани керманича», – йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП 17-річного мешканця села Кам'яне-Случанське із відкритою черепно-мозковою травмою госпіталізували у реанімацію. Відомо, що всі юнаки були без мотошоломів, у водія було відсутнє посвідчення відповідної категорії. Поліцейські встановили, що мотоцикл був зареєстрований на його брата.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.

Додамо, що наразі поліцейські встановлюють місцеперебування водія, який після приїзду медиків зник, не дочекавшись поліцейських.