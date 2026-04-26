У суботу, 25 квітня, Італія відзначила 81-шу річницю визволення від фашизму та нацистської окупації традиційною ходою з прапорами. Водночас учасникам з українською символікою відмовили в участі в акції, а до частини з них застосували силу. На інцидент уже відреагували прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та посольство України в Італії.

За словами прем’єр-міністерки, під час демонстрацій 25 квітня відбулися «напади на тих, хто тримав український прапор» – символ народу, що «бореться за свою свободу проти агресора».

Посольство України в Італії також відреагувало, назвавши агресію та дискримінацію щодо людей з українськими прапорами «абсолютно неприйнятними». У посольстві наголосили, що сьогодні український прапор символізує боротьбу за свободу, незалежність, демократію та людське життя проти жорстокої війни Росії, найбільшої війни з часів Другої світової війни.

«Насильство проти тих, хто виступає проти щоденного вбивства невинних людей, депортації дітей та спроб Росії знищити незалежну державу та її народ, викликає глибоке обурення та повне нерозуміння. Це не повинно повторитися», – зазначили у дипвідомстві.

Мелоні також згадала про інші інциденти під час демонстрацій, зокрема обурливі висловлювання на адресу Єврейської бригади, яка, за її словами, була змушена покинути марш під охороною поліції, а також напади та словесні образи на адресу учасників. Вона підсумувала: «Якщо це ті люди, які заявляють, що захищають свободу та демократію, я б сказала, що у нас є проблема».

У пресслужбі Європейської демократичної партії повідомили, що члену їхньої італійської політичної партії відмовили у доступі до ходи в Болоньї 25 квітня лише за те, що він ніс український прапор.

«Це не поодинокий випадок. Як повідомляється, італійських радикалів обприскали перцевим спреєм з тієї ж причини, двоє демонстрантів у Римі були поранені пострілами з пневматичної зброї невідомими особами, а Єврейська бригада була виключена з ходи», – ідеться в повідомленні.

Там додали, що ці факти викликають серйозну стурбованість та висловили повну солідарність з усіма постраждалими.