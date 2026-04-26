Дим на місці падіння російського гелікоптера в Малі

Російські військові втратили гелікоптер неподалік міста Гао в Малі. Загинули всі, хто перебував на борту, включно з екіпажем і найманцями. Про це повідомив російський авіаційний канал Fighterbomber.

«Ми втратили вертоліт в Африці. Екіпаж і мобільна вогнева група, що перебували на борту, загинули. Попередня причина – зовнішній вогонь (ЗРК)», – ішлося в дописі.

Зазначається, що гелікоптер збили ракетною установкою класу «земля-повітря».

Раніше повідомлялося, що туареги з Фронту визволення Азаваду разом із ісламістами з JNIM розпочали скоординований наступ на міста та позиції армії Малі, а також російського «Африканського корпусу», створеного на базі колишньої «Групи Вагнера».

За наявними даними, бої тривають у районах Каті (поблизу столиці Бамако), Севаре, Гао та Кідалі. Зокрема, в Кідалі, як повідомляють російські воєнкори, розташована база Африканського корпусу, яка, ймовірно, перейшла під контроль повстанців.

До слова, торік у серпні колона російських найманців «Африканського корпусу» потрапила у пастку у Малі. Унаслідок атаки загинули щонайменше троє найманців.