У Малі збили російський гелікоптер, екіпаж загинув
Гелікоптер збили ракетною установкою класу «земля-повітря»
Російські військові втратили гелікоптер неподалік міста Гао в Малі. Загинули всі, хто перебував на борту, включно з екіпажем і найманцями. Про це повідомив російський авіаційний канал Fighterbomber.
«Ми втратили вертоліт в Африці. Екіпаж і мобільна вогнева група, що перебували на борту, загинули. Попередня причина – зовнішній вогонь (ЗРК)», – ішлося в дописі.
Зазначається, що гелікоптер збили ракетною установкою класу «земля-повітря».
Раніше повідомлялося, що туареги з Фронту визволення Азаваду разом із ісламістами з JNIM розпочали скоординований наступ на міста та позиції армії Малі, а також російського «Африканського корпусу», створеного на базі колишньої «Групи Вагнера».
За наявними даними, бої тривають у районах Каті (поблизу столиці Бамако), Севаре, Гао та Кідалі. Зокрема, в Кідалі, як повідомляють російські воєнкори, розташована база Африканського корпусу, яка, ймовірно, перейшла під контроль повстанців.
До слова, торік у серпні колона російських найманців «Африканського корпусу» потрапила у пастку у Малі. Унаслідок атаки загинули щонайменше троє найманців.