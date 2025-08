У п’ятницю, 1 серпня, колона російських найманців Африканського корпусу потрапила у пастку у Малі. Дехто з бойовиків раніше були у складі ПВК «Вагнера». Про це 2 серпня повідомив OSINT-проєкт Tatarigami_UA.

За попередніми даними, внаслідок атаки щонайменше трьох найманців убито.

«Хоча фактична кількість жертв, ймовірно, становить 4 вбитих і 8 поранених з Африканського корпусу», – йдеться у повідомленні.

У дописі проєкту зазначають, що серед загиблих також могли бути солдати армії Малі, а за атакою могли стояти бойовики з JNIM. Колону атакували з кулеметів і гранатометів.

Пошкоджена техніка російських найманців

«За словами джерела з відносно надійною репутацією, колону атакували з кулеметів і гранатометів, водночас одна граната, імовірно, вразила бронемашину в складі конвою, ймовірно, MRAP», – додають OSINT-аналітики.

4/ Visual analysis of the footage suggests that among the killed were also soldiers from the Malian army. There are also reports that a Russian helicopter may have crashed, producing a plume of black smoke. So far, our team has not been able to verify the validity of this claim. pic.twitter.com/KLmSPlYchP