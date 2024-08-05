Наприкінці липня малійські повстанці розгромили колону ПВК «Вагнер»

Уряд Малі оголосив про розрив дипломатичних відносин з Україною після заяви українських спецслужб про допомогу повстанцям-туарегам, які нещодавно розбили колону російських «вагнерівців» у Малі. Місцева влада заявила, що Україна нібито підтримує міжнародний тероризм та опублікувала відповідне комюніке ввечері 4 серпня.

У тексті документа, який опублікував речник уряду та міністр територіального управління й децентралізації Малі Абдулайє Майга, йдеться, що дії України «порушують суверенітет Малі, виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі по собі та є явною агресією». Уряд Малі засудив «ворожість української влади» та нагадав, що закликав до мирного врегулювання «кризи в протистоянні Російської Федерації з Україною».

«Ба більше, перехідний уряд Республіки Малі повністю дотримується діагнозу, встановленого Російською Федерацією, яка, проте, впродовж багатьох років попереджала світ про неонацистський і лиходійський характер української влади, яка сьогодні є союзником міжнародного тероризму та далека від прагнення до миру і стабільності українського народу», – йдеться у документі.

Нагадаємо, заява малійського уряду пов’язана із повідомленнями іноземних ЗМІ з посиланням на речника ГУР Андрія Юсова, що українські спецслужби в Малі надають повстанцям-туарегам стратегічну інформацію та навчають їх керувати безпілотниками у боротьбі проти росіян на території країни.

28 липня коаліція малійських повстанців повідомила про розгром колони «вагнерівців». Тоді, за даними Bloomberg, ліквідували 84 найманців ПВК «Вагнер» та 47 малійських військових. Семеро «вагнерівців» і малійських солдатів повстанці взяли в полон. До слова, щодо полонених росіян туареги звернулися до України та запропонували передати їх на знак солідарності з боротьбою проти Росії.

Що відбувається у Малі

У 2012 році повстанці розпочали військову кампанію проти уряду Малі, вимагаючи незалежності чи більшої автономії для півночі країни, Азаваду. Повстанцям вдалося взяти під контроль столицю Малі Бамако та захопити кілька північних міст.

У 2020 і 2021 роках у Малі відбулися два державні перевороти, обидва організовані малійськими військовими. Тоді ж повстанці утворили коаліцію CSP-PSD у 2021 році в Римі на основі Координації рухів Азаваду та Платформи рухів самооборони. До 2022 року CSP-PSD проводила мирні перемовини з урядом Малі, проте у 2022 році вийшла з них, заявивши, що уряд не бажає вести їх.