Речник повстанців підтвердив, що туареги дійсно обмінюються інформацією з українськими спецслужбами

Українські спецслужби у Малі співпрацюють з повстанцями-туарегами, надаючи їм стратегічну інформацію, а також навчаючи їх керувати безпілотниками. Про це пише LIGA.net з посиланням на французьку газету Le Monde у п’ятницю, 2 серпня.

За даними американського видання Bloomberg, туареги заявили, що за три доби ліквідували 84 найманців російської ПВК «Вагнер» та 47 малійських військових. Також, за їхніми даними, понад 30 бійців «ворожих сил» отримали поранення, а їхню військову техніку, включно з танками, зброєю та транспортом, було захоплено або знищено. Семеро «вагнерівців» і малійських солдатів повстанці взяли в полон.

За словами співрозмовника французьких журналістів, знайомого з питанням, українські спецслужби співпрацюють із повстанцями у Малі, надаючи їм стратегічну інформацію і навчаючи їх використання дронів. Le Monde також посилається на коментар речника ГУР Андрія Юсова, який в ефірі українського телемарафону припустив, що українські спецслужби співпрацюють з повстанцями у Малі. За його словами, туареги «отримали необхідну інформацію, і не тільки ту, яка дозволила провести успішну військову операцію проти російських військових злочинців». Він не сказав, чи брали участь українські військові в боях і чи перебували вони на території країни. Юсов також додав, що розвідка «наразі не обговорюватиме деталі, але буде більше».

Представник альянсу озброєних повстанців CSP-DPA Мохамед Ельмаулуд Рамадан підтвердив у коментарі Le Monde, що вони дійсно обмінюються інформацією з українськими спецслужбами.

«Ми маємо зв’язки з українцями, але, як і з усіма, французами, американцями та іншими», – сказав речник CSP-DPA Мохамед Елмаулуд Рамадан.

Як повідомляв ZAXID.NET, 28 липня повстанська коаліція «Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку» (CSP-PSD) заявила, що вбила десятки урядових солдатів і російських найманців з ПВК «Вагнер» в бою біля кордону з Алжиром. Полонених «вагнерівців» повстанці-туареги запропонували передати Україні на знак солідарності в боротьбі проти росіян.