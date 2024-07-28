Бої повстанців проти російських найманців тривали два дні

Повстанська коаліція політичних і військових рухів «Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку» (CSP-PSD) заявила про успішні бої проти найманців російської ПВК «Вагнер», внаслідок яких повстанці вбили та поранили десятки учасників угруповання. Полонених «вагнерівців» запропонували передати Україні на знак солідарності в боротьбі проти росіян, повідомили на сторінці повстанського руху у неділю, 28 липня.

Бої з російськими найманцями тривали протягом двох днів поблизу кордону з Алжиром. Упродовж цього часу повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та танкери росіян, а також підбили гелікоптер, який упав в місті Кідал. За оцінками з російських джерел, втрати «вагнерівців» становлять 80 осіб убитими та 15 полоненими.

CSP-PSD повідомила, що під час боїв повстанці знищили командира російських найманців в Малі Антона Єлізарова з позивним «Лотос». З 2022 року Єлізаров брав участь у вторгненні в Україну та керував штурмами під Попасною, Сєвєродонецьком, Лисичанськом і Вуглегірською ТЕС, а на початку 2023 року – під Соледаром.

Крім того, під час боїв у Малі загинув російський пропагандист із позивним «Білий», який вів російський канал Grey Zone у Telegram. Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Росії до України канал Grey Zone був одним з найвідоміших прокремлівських каналів, який підтримував російську агресію, він налічував понад 550 тис. підписників.

За даними Reuters, повстанці повідомили про загибель двох своїх солдатів, і водночас ліквідацію 20 «вагнерівців». Ще кілька десятків росіян поранили та взяли в полон.

28 липня повстанці опублікували звернення до українського народу, в якому запропонували передати полонених у боях «вагнерівців» Україні. Такий жест CSP-PSD пояснила підтримкою та солідарністю з українцями у боротьбі за свободу.

«Дорогі брати українці! Ми, збройні сили CSP-DPA, хочемо висловити нашу солідарність з вашою боротьбою проти російських злочинців. Ми захопили значну кількість найманців Вагнера і хочемо передати вам цих полонених як знак підтримки та солідарності. Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість і свободу. Ми сподіваємося, що це сприятиме зміцненню наших зв'язків і нашій спільній перемозі», – заявили на сторінці повстанського руху.

Наразі Україна не відреагувала на пропозицію повстанців.

Нагадаємо, у 2012 році повстанці розпочали військову кампанію проти уряду Малі, вимагаючи незалежності чи більшої автономії для півночі країни, Азаваду. Повстанцям вдалося взяти під контроль столицю Малі Бамако та захопити кілька північних міст.

У 2020 і 2021 роках у Малі відбулися два державні перевороти, обидва організовані малійськими військовими. Тоді ж повстанці утворили коаліцію CSP-PSD у 2021 році в Римі на основі Координації рухів Азаваду та Платформи рухів самооборони. До 2022 року CSP-PSD проводила мирні перемовини з урядом Малі, проте у 2022 році вийшла з них, заявивши, що уряд не бажає вести їх.