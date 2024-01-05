Малі активно підтримує росіян у війні проти України

Швеція припинить надавати допомогу африканській Малі через її активну підтримку агресії Росі проти України. Про це у п’ятницю, 5 січня, повідомив інтерв'ю телеканалу TV4 міністр зовнішньої торгівлі та міжнародного співробітництва Швеції Йоган Форсселль.

За його словами, військова хунта, яка наразі керує Малі, активно підтримує у Генасаблеї ООН російські інтереси. Зокрема, країна неодноразово голосувала проти резолюцій Організації Об’єднаних Націй, які вимагали від Росії виведення своїх військ з території України.

«Коли ми співпрацюємо з іншими країнами, ми хочемо, щоб ці країни теж хотіли співпрацювати зі Швецією, але військова хунта Малі натомість обертається проти Росії та підтримує їх повномасштабну війну проти України. Це саме військова хунта Малі вирішила наблизитися до Росії, і нам шкода. Наша гуманітарна підтримка, тобто екстрена допомога у вигляді їжі, води та медикаментів, залишатиметься в Малі, водночас допомога щодо розвитку закінчиться», – повідомив міністр зовнішньої торгівлі.

Йоган Форсселль уточнив, що протягом останніх десяти років Швеція надала понад 3,5 млрд шведських крон допомоги на розвиток Малі – це приблизно 340 млн доларів. Міністр підкреслив, що Швеція не надаватиме допомогу недемократичним державам, які протидіють світовому порядку.

Зазначимо, Малі – це відстала аграрна держава, розташована на північному заході Африки. Країна належить до 25 найбідніших країн світу та значною мірою залежить від іноземної допомоги. Найбільшу частку допомоги надають країни ЄС, Франція та Міжнародний валютний фонд.

Водночас серйозний вплив на Малі є прихильний до Росії Китай, який надає країні як фінансову, так і військову підтримку. Зокрема, у червні 2023 року Малі отримала велику партію бронетехніки та обладнання до неї. До пакета допомоги увійшли щонайменше 70 одиниць техніки – БМП та MRAP.