Уранці 25 квітня українські безпілотники, імовірно, вперше досягли російського Уралу, подолавши відстань у понад 1800 км. Вибухи лунали у Челябінську та Єкатеринбурзі. Про це повідомив радник міністра оборони, волонтер і громадський діяч Сергій Стерненко.

За його словами, у Єкатеринбурзі російські засоби радіоелектронної боротьби спрямувала дрон безпосередньо в житловий будинок. Як наслідок – шестеро постраждалих.

За даними російського телеграм-каналу Astra, український дрон намагався атакувати підсанкційний військовий завод «Вектор», що розташований за 3 км від пошкодженого ЖК «Трініті» в Єкатеринбурзі.

АТ «Уральське виробниче підприємство “Вектор» виконує оборонні замовлення і має ліцензію на сервісне обслуговування озброєння та військової техніки. Випускає радіолокаційну та радіонавігаційну апаратуру. Входить до концерну ПКО «Алмаз-Антей», перебуває під санкціями США та України.

Також вибухи було чутно в Челябінську. Російські телеграм-канали писали, що ціллю атаки міг стати Челябінський металургійний комбінат.

Зауважимо, українське командування наразі не коментувало наслідки атаки на Росію.