58 ОМПБр працює на Харківському напрямку

Правоохоронці затримали заступника командира 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Про це в п’ятницю, 17 квітня, повідомили пресслужба бригади, а також джерела «Української правди».

У бригаді не уточнили причину затримання військового, однак запевнили в тому, що командування «повністю підтримує та всіляко сприяє проведенню досудового розслідування».

«Ми зацікавлені у швидкому, всебічному та об’єктивному встановленні всіх обставин справи. Водночас наголошуємо, що відповідно до Конституції України та кримінального процесуального законодавства діє принцип презумпції невинуватості. Будь-які остаточні висновки щодо винуватості особи можливі виключно після завершення всебічного слідства та набрання законної сили відповідним рішенням суду», – ідеться в заяві 58 ОМПБр.

Військові закликали утриматись від «поширення неперевіреної інформації, чуток та спекуляцій, які можуть зашкодити об’єктивному розслідуванню, а також негативно вплинути на репутацію військовослужбовців та боєздатність підрозділу».

«Окремо зазначаємо, що 58 окрема мотопіхотна бригада продовжує надійно утримувати визначені рубежі оборони на Харківському напрямку та сумлінно виконує поставлені бойові (спеціальні) завдання», – підсумували в бригаді.

За даними джерел УП, затриманий заступник командира 58-ї ОМПБр підполковник Максим Бобровський. Справа ймовірно стосується вимагання хабаря за переведення з однієї військової частини до іншої.

У командуванні Сухопутних військ відповіли журналістам, що не можуть розголошувати дані слідства. Там запевнили, що сприяють розслідуванню та порадили дочекатися рішення суду.