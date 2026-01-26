Військовий пропонував гроші командиру взводу, щоб відкупити товариша, який у СЗЧ

Оперативники стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з СБУ затримали на Львівщині 50-річного військовслужбовця, який намагався підкупити командира взводу, щоб допомогти товаришеві уникнути покарання за СЗЧ.

Як повідомили в понеділок, 26 січня, у ДСР та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, курсант навчального взводу однієї з військових частин запропонував та надав командиру взводу – викладачу навчального батальйону – неправомірну вигоду у розмірі 2500 доларів.

«За ці гроші військовослужбовець просив не повідомляти про самовільне залишення частини іншим курсантом і не вживати жодних заходів, аби той надалі міг ухилятися від проходження військової служби», – йдеться в повідомленні спецпрокуратури.

Військовий намагався підкупити командира взводу

Щоб переконати службовця у серйозності своїх намірів, спочатку курсант передав частину суми – 500 доларів, після чого решту. Командир взводу, якому пропонували гроші, звернувся до правоохоронців.

19 січня хабародавця затримали під час передачі командиру другої частини хабаря – 2 тис. доларів.

Затриманому повідомили про підозру за фактом надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 ККУ). За клопотанням прокурорів, суд обрав йому запобіжний захід.