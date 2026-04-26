Наслідки російської атаки на житлову забудову Краматорська

У Краматорську Донецької області внаслідок ранкового обстрілу з боку російських військ загинули двоє мирних жителів. Про це 26 квітня повідомила обласна прокуратура.

За інформацією відомства, удар припав на житлову забудову міста. Смертельні поранення дістали жінка та чоловік, які на момент атаки перебували на вулиці.

Окрім того, постраждав 50-річний чоловік – у нього діагностували мінно-вибухову травму, перелом і осколкове поранення. Потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Унаслідок обстрілу пошкоджено вісім житлових будинків. Тип застосованого озброєння та остаточні наслідки атаки наразі встановлюються.

У Краматорській окружній прокуратурі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

Зауважимо, близько десятої години ранку Повітряні сили попереджали громадян про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччині. Ще через годину відомство знову повідомило про пуски КАБів на Дніпропетровщині та Донеччині.