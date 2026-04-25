Жінку врятували за допомогою наземного роботизованого комплексу

Бійці Третього армійського корпусу провели незвичну операцію з евакуації цивільних поблизу Лиману. За допомогою наземного роботизованого комплексу військові врятували із «сірої зони» 77-річну жінку, яка самостійно йшла дорогою під постійною загрозою обстрілів. Про це у суботу, 25 квітня, повідомили на сторінці військових.

У повідомленні зазначають, що пенсіонерка рухалася територією, що перебувала під вогневим контролем російських сил. Її помітили оператори 60-ї окремої механізованої бригади.

«Без надії вижити вона йшла крізь вирви від снарядів і тіла односельців – допоки за нею не прибув робот», – розповіли захисники.

До порятунку долучилися бійці роти безпілотних систем Cerberus. Щоб не налякати жінку, вони накрили роботизований комплекс ковдрою та залишили записку зі словами: «Бабуся, сідай!».

Окрім літньої жінки, українські військові евакуювали ще трьох цивільних. Дрони супроводжували людей до точки евакуації, після чого бійці 1-го механізованого батальйону вивезли їх із небезпечної зони та передали патронатній службі «Янголи Трійки».

Загалом операція з евакуації тривала близько чотирьох годин.

За даними військових, врятована жінка прожила у власному будинку 53 роки, однак її оселю зруйнували російські війська.

