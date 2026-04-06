Загін спеціальної розвідки «Янголи» провів складну багатоетапну операцію з евакуації

Загін спеціальної розвідки Військово-морських сил «Янголи» провів складну багатоетапну операцію з евакуації на підконтрольну територію родича військовослужбовця морської піхоти. Про це у понеділок, 6 квітня, повідомили на сторінці ВМС.

Час проведення цієї спецоперації не розголошують. За наявною інформацією, чоловік тривалий час переховувався на окупованій території. Його оголосили у розшук після інциденту, під час якого він, захищаючи власне майно, застрелив одного російського військового та поранив іншого. У ході сутички чоловік також отримав поранення, був затриманий і доставлений до лікарні.

Згодом йому вдалося втекти з медзакладу, після чого, попри поранення, він подолав пішки близько 60 км. Після цього чоловік роками переховувався та чинив спротив окупаційній владі, доки не встановив зв’язок із рідними.

Дізнавшись про ситуацію, командувач ВМС віцеадмірал Олексій Неїжпапа поставив підрозділу «Янголи» задачу: знайти та вивести цивільного. До операції з його виведення залучили бійців бригади морської піхоти, 79-й прикордонний загін ДПСУ, а також 426-й окремий полк безпілотних систем Корпусу морської піхоти ВМС. Після встановлення контакту чоловіку надали детальні інструкції щодо маршруту та поведінки на блокпостах.

Через складну ситуацію на місцевості частину шляху він долав на велосипеді, а окремі ділянки – пішки. Увесь час його пересування контролювали розвідувальні безпілотники, дрони також завдавали ударів по ворожих позиціях уздовж маршруту.

Після зустрічі з групою супроводу евакуація продовжилася польовими дорогами в обхід позицій противника. У результаті чоловіка успішно доправили на підконтрольну Україні територію.

У ВМС зазначають, що «Янголи» працюють понад чотири роки. За цей час вдалося врятувати 104 військових та цивільних.

«Це непроста робота, це не просто цифри. Я дуже гордий, що в складі ВМС є такий підрозділ справжніх професіоналів, які провели вже багато операцій. Причому всі вони не схожі одна на одну, вони всі специфічні, вони всі дуже ретельно готуються», – наголосив Неїжпапа.

Нагадаємо, на початку вересня з тимчасово окупованої території евакуювали чотирьох українських військовослужбовців. Вони понад три роки переховувалися від російських силовиків.