Разом з військовими евакуювали медика, який допомагав їм переховуватися від росіян

З тимчасово окупованої території України евакуювали чотирьох українських військовослужбовців, які перебували на підконтрольній ворогу землі понад три роки. Весь цей час бійці переховувалися від російських силовиків, повідомив у п’ятницю, 5 вересня, командувач Військово-морських сил Олексій Неїжпапа.

Командувач розповів, що під час одного з обмінів полоненими військовий Корпусу Морської піхоти ВМС повідомив, що під час бойових дій на сході у 2022 році його брат-близнюк зазнав важкого поранення та опинився в лікарні на тимчасово окупованих територіях. За його словами, чоловік весь цей час переховувався від росіян.

Військовослужбовці з’ясували, що разом із братом поверненого бійця у лікарні перебували ще троє військових Національної гвардії України. Усі вони переховувалися в лікарні від російських силовиків понад три роки.

За словами Неїжпапи, після того, як ВМС отримали цю інформацію, вони розпочали організацію спеціальних евакуаційних заходів. За евакуацію військових відповідала рятувальна місія розвідки ВМС «Янголи».

Зокрема, місії вдалося евакуювати українського морпіха, трьох українських нацгвардійців, а також медика лікарні, який допомагав їм переховуватися. Наразі вони вже зустрілися зі своїми родинами.

Олексій Неїжпапа підсумував, що від початку роботи місія «Янголи» врятувала вже 88 людей.