Українець обдурив двох окупантів та знищив їх двома пострілами

Український військовослужбовець ліквідував двох російських солдатів, вдавши, що він росіянин. Про це повідомили у середу, 3 вересня, на сторінці 425 полку «Скеля».

У пресслужбі полку показали відео, на якому видно три фігури що рухаються дорогою. Український солдат рухався спереду, а коли його наздогнали окупанти, прикинувся росіянином та пішов із ними.

«Спочатку ми думали, що це противник – так, але тільки двоє. Один із трьох – це наш боєць. Раніше з ним був втрачений зв’язок, і ми думали про найгірше, але виявилося, що наш хлопець обдурив окупантів – прикинувся своїм, і вони йому повірили», – повідомили військові 425 полку.

На відео також видно, що український військовий недовго рухається разом з росіянами, а коли ті починають іти поперед нього – відкрив по них вогонь. На кадрах видно, що для ліквідації двох росіян військовослужбовцю знадобилося два постріли.

Де саме сталася ситуація, у пресслужбі полку не уточнили. Водночас зазначимо, раніше полк «Скеля» повідомляв про звільнення його бійцями двох селищ – Новоекономічного та Удачного, розташованих неподалік донецького Покровська.

Як виглядає ситуація на Донеччині – дивіться мапу фронту в реальному часі

Нагадаємо, деокупацію селищ підтвердили на початку вересня у Генштабі ЗСУ. Крім того, бійці показали відео встановлення українських стягів у звільнених населених пунктах.