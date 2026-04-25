В Ужгородському ТЦК виявили низку серйозних порушень прав людини

У Закарпатській області суд вперше визнав працівника ТЦК винним у перешкоджанні діяльності представників омбудсмана під час моніторингової перевірки. Про це у суботу, 25 квітня, повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Йдеться про рішення Ужгородського міськрайонного суду, який встановив факт незаконного перешкоджання роботі представників Офісу омбудсмана під час перевірки – їм не надали доступу до приміщень та необхідної інформації.

«Закарпаття стало показовим прикладом. І ось маємо перший випадок, коли суд надав юридичну оцінку таким діям: Ужгородський міськрайонний суд визнав керівника Ужгородського РТЦК та СП винним у перешкоджанні діяльності мого представника», – написав Лубінець.

Однак в повідомленні не вказують, яке покарання призначив суд.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини наголосив, що подібні випадки трапляються систематично у різних регіонах країни.

«Це недопуск до приміщень, ненадання інформації та спроби блокування моніторингових візитів, зокрема з боку окремих ТЦК та СП», – зазначив омбудсман.

Він також заявив, що під час перевірки на Закарпатті могли намагатися приховати серйозні порушення. Серед них – ймовірне незаконне утримання людей, використання металевих кайданок та інші дії, які можуть мати ознаки нелюдського поводження. Лубінець відзначив, що Офіс омбудсмана не лише зафіксував ці факти, а й домігся юридичного підтвердження того, що обмеження доступу до перевірок є незаконним.

Омбудсман додав, що надалі всі випадки перешкоджання діяльності його представників перебуватимуть під особистим контролем та отримуватимуть правову оцінку.

Нагадаємо, 4 квітня стало відомо, що в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки виявили низку серйозних порушень прав людини, зокрема, незаконне утримання чоловіків і неналежні умови перебування.