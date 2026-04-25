Йдеться про тролейбуси Škoda 26Tr Solaris, які ще щонайменше пʼять років зможуть курсувати у Львові

У Львові курсуватимуть 11 вживаних тролейбусів із чеського міста Їглава. Про це в суботу, 25 квітня, повідомив керівник департаменту мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

За його словами, йдеться про низькопідлогові тролейбуси Škoda 26Tr Solaris, які перебувають у хорошому технічному стані, придатні для використання та перевезень пасажирів.

«Вже у жовтні-листопаді чеські партнери безкоштовно передадуть нашому місту тролейбуси Škoda 26Tr Solaris. Разом із тролейбусами отримаємо комплект запасних частин, що дасть змогу підготувати транспорт до експлуатації та забезпечити його подальше технічне обслуговування», – повідомив Олег Забарило.

Після цього тролейбуси будуть курсувати на міських маршрутах Львова і ще зможуть прослужити до пʼяти років.

Як повідомив депутат Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко, по тролейбуси для Львова домовились під час візиту до Чехії.

Що відомо про тролейбуси Škoda 26Tr Solaris

Це 14,6-метровий низькопідлоговий транспорт, який із 2008 року випускає чеська фірма Škoda Electric. Завдяки габаритам, тролейбус добре пристосований для роботи у великих містах для перевезення великої кількості пасажирів та є досить поворотким.

Салон розрахований на 43 сидячі місця, а загалом тролейбус може перевозити до 135 пасажирів. Завдяки низькій підлозі транспорт пристосований для перевезення маломобільних груп пасажирів. Також у салоні є кондиціонер і система обігріву.