Трампа евакуювали з урочистої вечері у Вашингтоні через стрілянину
Нападком виявився 31-річний вчитель з Каліфорнії
Увечері суботи, 25 квітня, агенти Секретної служби евакуювали президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому після того, як озброєний чоловік відкрив вогонь з дробовика по співробітниках служби безпеки. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на американських чиновників.
Як зазначається, стрілець вистрілив в агента служби безпеки. Приблизно через дві години після інциденту Трамп повідомив журналістам у Білому домі, що офіцера врятував його бронежилет, і він перебуває у «задовільному стані».
Підозрюваний був озброєний дробовиком, пістолетом і кількома ножами. Нападника під час затримання поранили, ним виявився 31-річний вчитель з Каліфорнії Коул Аллен, пише таблоїд The New York Post.
Підозрюваний у стрілянині у США Коул Аллен
Трамп заявив, що за його даними, стрілець був одинаком та назвав його «дуже хворою людиною». Він додав, що федеральні агенти проводять обшук у будинку підозрюваного в Каліфорнії. Відомо, що чоловік винаймав номер в готелі, де відбувалась щорічна вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому.
Президент Дональд Трамп відповів «мабуть», коли його запитали, чи був він головною мішенню для чоловіка, який увірвався на контрольно-пропускний пункт під час урочистого заходу.
На вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, яка є щорічною знаковою подією у світському календарі Вашингтона, разом з президентською сім’єю також були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар США Марко Рубіо, міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший, міністр внутрішніх справ Даг Бергам та багато членів кабінету Трампа та інших високопосадовців адміністрації. Загалом у події взяли участь близько 2600 людей. Захід проводиться у бальному залі на цокольному поверсі готелю Washington Hilton.
Замахи на Трампа – що відомо
У 2024 році на бізнесмена та кандидата у президенти США Дональда Трампа скоїли два замахи.
Перший замах на Трампа скоїли на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні 2024 року. Унаслідок стрілянини Дональд Трамп отримав поранення вуха, а один із учасників мітингу загинув. Нападника застрелили співробітники служби безпеки. Ним виявився 20-річний Томас Меттью Крукс.
Уже 15 вересня 2024 року стало відомо, що на Дональда Трампа скоїли другий замах. Кілька пострілів пролунали поруч з гольфклубом, де перебував Трамп. Речник передвиборчої кампанії Трампа повідомив, що політик не постраждав. Того ж дня правоохоронці доповіли про затримання стрільця, ним виявився будівельник Раян Веслі Рут, якому на той момент було 58 років.
У лютому 2026 року суд у США засудив Раяна Веслі Рута до довічного увʼязнення без права на дострокове звільнення за замах на Дональда Трампа.