Дональд та Меланія Трамп під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому

Увечері суботи, 25 квітня, агенти Секретної служби евакуювали президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому після того, як озброєний чоловік відкрив вогонь з дробовика по співробітниках служби безпеки. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на американських чиновників.

Як зазначається, стрілець вистрілив в агента служби безпеки. Приблизно через дві години після інциденту Трамп повідомив журналістам у Білому домі, що офіцера врятував його бронежилет, і він перебуває у «задовільному стані».

Підозрюваний був озброєний дробовиком, пістолетом і кількома ножами. Нападника під час затримання поранили, ним виявився 31-річний вчитель з Каліфорнії Коул Аллен, пише таблоїд The New York Post.

Підозрюваний у стрілянині у США Коул Аллен

Трамп заявив, що за його даними, стрілець був одинаком та назвав його «дуже хворою людиною». Він додав, що федеральні агенти проводять обшук у будинку підозрюваного в Каліфорнії. Відомо, що чоловік винаймав номер в готелі, де відбувалась щорічна вечеря Асоціації кореспондентів Білого дому.

Президент Дональд Трамп відповів «мабуть», коли його запитали, чи був він головною мішенню для чоловіка, який увірвався на контрольно-пропускний пункт під час урочистого заходу.

На вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, яка є щорічною знаковою подією у світському календарі Вашингтона, разом з президентською сім’єю також були присутні віцепрезидент США Джей Ді Венс, державний секретар США Марко Рубіо, міністр охорони здоров’я Роберт Ф. Кеннеді-молодший, міністр внутрішніх справ Даг Бергам та багато членів кабінету Трампа та інших високопосадовців адміністрації. Загалом у події взяли участь близько 2600 людей. Захід проводиться у бальному залі на цокольному поверсі готелю Washington Hilton.

Замахи на Трампа – що відомо

У 2024 році на бізнесмена та кандидата у президенти США Дональда Трампа скоїли два замахи.

Перший замах на Трампа скоїли на мітингу в Батлері, штат Пенсільванія, у липні 2024 року. Унаслідок стрілянини Дональд Трамп отримав поранення вуха, а один із учасників мітингу загинув. Нападника застрелили співробітники служби безпеки. Ним виявився 20-річний Томас Меттью Крукс.

Уже 15 вересня 2024 року стало відомо, що на Дональда Трампа скоїли другий замах. Кілька пострілів пролунали поруч з гольфклубом, де перебував Трамп. Речник передвиборчої кампанії Трампа повідомив, що політик не постраждав. Того ж дня правоохоронці доповіли про затримання стрільця, ним виявився будівельник Раян Веслі Рут, якому на той момент було 58 років.

У лютому 2026 року суд у США засудив Раяна Веслі Рута до довічного увʼязнення без права на дострокове звільнення за замах на Дональда Трампа.